Tělo bez bolesti je snem každého, zejména v případech, kdy nás něco skutečně začne bolet… Zároveň je to ale také název školení, které pro instruktory i laickou veřejnost pod hlavičkou Školy fitness profesionálů Fisaf.cz pořádá zkušená instruktorka Lucie Rychetská. A pozor: kurz nyní můžete absolvovat i online! Tady je krátký návod na to, jak mít tělo bez bolesti…

Nastavte pro své tělo ten správný pohyb proti bolesti | Foto: Archiv

„Bolestí se zbavíme, když budeme mít tělo stabilizované. Jde o určitou svalovou souhru, která zabezpečuje stabilizaci – zpevnění páteře během všech našich pohybů. Hluboké stabilizační svaly jsou aktivovány při jakémkoliv statickém zatížení, tj. stoji, sedu apod., a doprovázejí každý cílený pohyb horních i dolních končetin. Zapojení svalů do stabilizace páteře je automatické. A to se musíme naučit v klidu a postupně, abychom pak správné postavení udrželi i při pohybu a úplně automaticky v běžném životě,“ vysvětluje Lucie Rychetská, instruktorka, která se zdravým pohybem zabývá více než 20 let. Na kurzu Tělo bez bolesti Školy fitness profesionálů Fisaf.cz pak učí zájemce cvičit tak, aby si pomohli od bolestí, i způsoby, jak tělo uvolnit a následně stabilizovat ve správných pozicích. V takových, v nichž se běžně ocitáme každý den v běžném životě…