OBRAZEM: Znáte hru Karak Regent? Takto jí hráči propadli v Těrlicku

Deskové hry se v Těrlicku hrají vždy v pondělí. Děti do patnácti let, mládež a dospělí hrají od druhé hodiny odpolední do dvaceti jedna hodin večera. O deskové hry se stará a sezení organizuje Martin Ďurček. Ten, spolu se svými spolupracovníky, zorganizoval Týmový turnaj v deskové hře Karak Regent.

Týmový turnaj v deskové hře Karak Regent. 27. února 2023 ve velkém sále Domu kultury obce Těrlicko. | Foto: se svolením Josefa Zajíce

Stalo se tak v pondělí 27. února 2023 ve velkém sále Domu kultury obce Těrlicko. Okolo sedmnácté hodiny se sál zaplnil přihlášenými zájemci z řad dětí i dospělých. Ne nadarmo byl podtext turnaje: Dítě se vzorem dospěláka + dospělák s duší dítěte = tým navždy. Před losováním pozdravil soutěžící starosta obce Těrlicko Ing. David Biegun. K připraveným stolům pro čtyři hráče losovali soutěžící Martin Ďurček a Zdeněk Skotnica, který pak celý turnaj moderoval, včetně vyhlášení výsledků. Nejprve byla losována kategorie dětí do patnácti let a po nich kategorie dospělých. Všichni zasedli za své stoly , připravili hru a turnaj mohl začít. Odvážné hráče deskové hry KARAK povzbudil zástupce vydavatelství Albi. Horničtí důchodci sněmovali v Horní Suché "KARAK je rodinná desková hra určená pro hraní dětí a dospělých dohromady. Je pro dva až pět hráčů. Věková kategorie od pěti let výše. Mohou je hrát i děti, které ještě neumí číst. Úplně základní je, že jednotliví hráči jsou hrdinové, kteří vstoupili do podzemí hradu KARAK. Hráči musí najít poklady , přemoci draka a stát se věhlasnými hrdiny, " stručně vysvětlil podstatu hry Ondřej Poštulka. V Těrlicku si organizátoři pravidla upravili tak, že se po ukončení turnaje spojily body dítěte a rodiče. Jedna z organizátorek Lucie Zajícová spočetla výsledky. dospělý dítě 1. místo tým pod názvem Jašek Jakub Dominik 2. Ferrari Tomáš Štěpán 3. Vegas Verča Kristán. Text a foto: Josef Zajíc