Tichý památník staré Karviné stojí skloněný nad prázdnými pozůstatky kdysi pulsujícího města. Kostel sv. Petra z Alkantary, známý jako šikmý kostel, je i přes prázdniny vždy o víkendu přístupný. Prohlídka sakrální památky nenabízí jen příběh samotného kostela, ale vtáhne návštěvníka do doby, kdy původně živé město začalo ztrácet svou tvář, až se prakticky celé propadlo nejen o několik metrů níže, ale vlastně i do minulusti. A zbyl z něj jen ten šikmý kostel.

Návštěvníci kostela sv. Petra z Alkantary při prohlídce interiéru zažijí i speciální moment, kdy se mnohým z nich zdá, že padají. Působí to optický klam, kdy tělo návštěvníka je v rovině, ale vzhledem k nákolnu samotného kostela oči a mozek vyhodnocují situaci jinak a člověka může zastihnout mírná závrať nebo se mu lehce zatočit hlava. Lákadlem k návštěvě je zajisté i fakt, že prohlídky jsou zcela zdarma. Probíhají o prázdninách každou sobotu a neděli vždy od 10 do do 18 hodin s nabídkou turistických tras „zaniklou Karvinou“ a suvenýrů.