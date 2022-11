Každý dobrý skutek se počítá. Darujte Mikulášskou nadílku dětem na Ukrajině

Pošesté pořádá Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské Mikulášskou nadílku pro nejpotřebnější děti na Ukrajině, které kvůli války ztratily bezstarostné dětství. Cílem je přinést jim kousek radosti do nuzných podmínek, ve kterých vyrůstají. Letos je do nadílky zařazeno 51 dětí a přispět na pořízení konkrétního dárku je možné do 15. prosince.

Pošesté pořádá Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské Mikulášskou nadílku pro nejpotřebnější děti na Ukrajině. | Foto: se souhlasem Sylvy Lejskové

Sirény, hluk, výbuchy, úkryt ve sklepě a útěk z domova jen s nejnutnějšími věcmi. To je realita, kterou už více než půl roku žije mnoho dětí na Ukrajině. Devítiletý Viktor by si přál mír a klid, aby si mohl bezpečně a bezstarostně hrát s kamarády venku. Některá dětská přání splnit nedokážeme… Jiná ano… "Minulý rok se díky štědrosti dárců podařilo získat na nadílku přes 230 tisíc korun. To nám umožnilo obdarovat mnohem více dětí a namísto plánovaných 51 jich bylo nakonec třikrát tolik. Na 150 balíčků jsme rozdali v Doněcké oblasti sužované válkou a také ve velmi chudé Žytomyrské oblasti,“ shrnuje loňského Mikuláše Miroslav Hodeček, vedoucí humanitárního střediska. Psí osudy: Seznamte se s Oukym, který už zase pevně stojí na všech čtyřech Z důvodu aktuální situace na Ukrajině proběhne letošní nadílka ve stejné podobě jako loni. Dárci si mohou vybrat přání konkrétního dítěte z přehledu na webových stránkách a přispět na pořízení dárku odpovídající částkou nebo mohou darovat libovolný obnos. „Za získané finance nakoupí dárky naši kolegové z partnerských organizací přímo na Ukrajině a rozdají je dětem. Odpadávají tak veliké náklady spojené s transportem balíčků z Česka, nákupem na Ukrajině zároveň alespoň maličko podpoříme tamní ekonomiku,“ upřesňuje Veronika Hodečková z humanitárního střediska. Celkem je možné tento rok obdarovat 51 dětí. 26 jich žije v Doněcké oblasti v blízkosti frontové linie na východě Ukrajiny a 25 jich pochází z velmi chudé Žytomyrské oblasti. A co si děti nejvíce přály? Nejvíce si děti psaly svatému Mikuláši o jízdní kola, hračky nebo výtvarné potřeby. Kompletní seznam dětí a jejich přání je dostupný na webových stránkách www.adoptujsi.cz. Zapojit se do Mikulášské nadílky je možné do 15. prosince. Mikuláš obdaruje děti na svátek sv. Mikuláše, který se na Ukrajině slaví 19. prosince. Darujte Mikulášskou nadílku dětem na Ukrajině.Zdroj: se souhlasem Sylvy Lejskové Možnosti, jak se zapojit do Mikulášské nadílky: 1. Příspěvek na nákup konkrétního dárku Vyberte si konkrétní dítě z databáze na webových stránkách a dejte nám vědět, komu chcete splnit přání. Můžete nás kontaktovat e-mailem: veronika.cabala@dchoo.charita.cz nebo telefonicky: +420 737 595 837. Přání pro Vás rezervujeme. 2. Libovolný příspěvek na nadílku Přispět libovolnou částkou je možné na transparentní účet: 2800779701/2010 s variabilním symbolem 999. Za vybrané finanční prostředky nakoupíme dárky na Ukrajině a předáme je dětem. 3. Darujme.cz Stačí 3 kliknutí a nadílka vykouzlí dětský úsměv. Přes portál darujme.cz můžete přispět konkrétní částkou. Za takto vybrané prostředky koupíme na Ukrajině dárky dětem, které nebudou mít konkrétního dárce. Sylva Lejsková KVÍZ: Už se to blíží. Jak dobře znáte naše adventní a vánoční zvyky a tradice?