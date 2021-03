Knihovna v Českém Těšíně po vzoru dalších knihoven půjčuje knihy momentálně bezkontaktně (VÍCE ZDE). Kromě půjčován knih je hojně využívána služba kopírování, tisk a skenování (z předem přinesené flešky nebo tisk z doručeného e-mailu). Je rovněž využívaná donášková služba, kterou využívají senioři. Knihy vybereme, nachystáme dle přání a dovezeme domů (VÍCE ZDE).

On-line komunikace

Více komunikujeme se čtenáři přes Facebook, snažíme se připravovat zajímavé upoutávky ve formě netradiční nabídky knih, soutěže pro děti o krtečkovi, video upoutávky atd. Více lze najít na facebooku knihovny. Zároveň je na našich webových stránkách připravena soutěž ke 100. výročí narození Ludvíka Aškenazyho.

Jelikož se nemůžeme setkávat osobně, tak se scházíme on-line, například na naši Literární kavárně pro seniory nebo připravujeme on-line setkání třídní schůzky Škola naruby. Knihona je zapojená do projektu Spisovatele do knihoven, první on line setkání se uskuteční 24. března (VÍCE ZDE).

Pracujeme na zapojení se do projektu Národní digitální knihovna - Díla nedostupná na trhu, který nabízí plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky až do roku 2007 (periodika – vydání do roku 2010). Městská knihovna Český Těšín po splnění určitých podmínek umožní svým registrovaným čtenářům využívat bezplatně tuto službu.

Statistiky:

Za rok 2020 bylo registrováno 3761 čtenářů, z toho 1460 bylo čtenářů do 15 let.

Čtenáři, kteří se nově zapsali do knihovny za rok 2020 bylo 579.

V lednu 2021 průměrně denně využilo 84 návštěvníků služeb knihoven všech věkových kategorií.

Nejpůjčovanější tituly za rok 2020:

Nejpůjčovanější tituly z dospělého oddělení: Šikmý kostel – Karin Lednická, Tiché roky – Alena Mornštajnová, Nejlepší víkend – Patrik Hartl

– Karin Lednická, – Alena Mornštajnová, – Patrik Hartl Nejpůjčovanější tituly z dětského oddělení: Jednorožci – Erin Peabody, Lidské tělo – Kirsty Neale, Deník malého poseroutky 3 – Poslední kapka – Jeff Kinney

