V půl dvanácté pak od kostela vyrazil slavnostní průvod k Hornickému domečku, kde se nejprve stužkovaly spolkové prapory a ve 14 hodin začal kulturní program. Úvod obstaraly proslovy předsedy kroužku a pozvaných hostů a pak už se jedlo, pilo, klábosilo a zpívalo až do večera.

Sto let od založení si v sobotu 18. září připomněli členové Kroužku krojovaných horníků Dolu František v Horní Suché.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.