Důležité události roku města Havířova budou díky kronice navždy zaznamenány. Kronika za rok 2019 je právě teď k nahlédnutí veřejnosti, a to jak v elektronické, tak tištěné podobě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Libor Běčák

Do tištěné verze havířovské kroniky mohou zájemci nahlížet na Odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova, 3. patro, dveře A 308, vždy první pracovní pondělí v měsíci v čase od 8 do 17 hodin. V budově magistrátu bude kronika uložena po dobu 10 let. Poté Kronika města Havířova poputuje do Státního okresního archivu Karviná.