V rámci tohoto cyklu s příznačným názvem - Léto v zahradě -vystoupí již dnes, 24. 7., ostravská cover kapela Banda Del Caffe. Nedělní odpoledne se již po několikáté ponese v duchu oblíbených Promenádních koncertů v místeckých Sadech Bedřicha Smetany. Tentokrát vystoupí akustické Lam Trio.

Banda Del Caffe band vznikl v roce 2012, jako seskupení hudebníků z různých hudebních těles. Jednotliví členové kapely spolu hrají v jiných hudebních projektech a z této spolupráce vznikla myšlenka na vytvoření nové ostravské cover kapely. „Proč název Banda Del Caffe? To vysvětlíme po koncertě v zahradě Národního domu,“ uvedla kapela na svém facebookovém profilu, na kterém všechny srdečně zve na koncert prostřednictvím videopozvánky. Jména členů kapely se objevila v řadě hudebních projektů, jako jsou např. Buty, Vlasta Redl, Nerez, Ostravský rozhlasový orchestr a řada dalších.

Dnešní koncert kapely Banda del Caffe - 24. 7. od 20.00 - je již v pořadí čtvrtým večerem ve společnosti kapel převážně z okolí Frýdku-Místku. Cyklus koncertů v zahradě ND odstartovala kapela Slepí Křováci, poté následovaly kapely Lucie Cover Band a David Vysloužil & Acoustic Irish.

Poslední červencový pátek vystoupí zpěvačka Daniela Sedláčková se svou kapelou Dina & Friends a těšit se můžete také na mohykány české hudební a undergroundové scény s charizmatickým zpěvákem Tonym Ducháčkem. Koncert je naplánován na pátek 21. 8. a jako předkapela vystoupí umělecké duo Kujóni ze Severní Moravy. Především starší generace si již po několik let zvykla vyhradit nedělní odpoledne k posezení v parku s hudbou. Oblíbený cyklus Promenádních koncertů v Sadech Bedřicha Smetany se letos nese v rytmu swingu a blues.

Sérii koncertů v parku u Ostravice započal český herec, zpěvák a textař Jiří Štědroň, následovaly Akuma a Stanley´s Dixie Street Band. Čtvrtou prázdninovou neděli od 16.00 zazní v prostorách tamního altánu prvorepublikové swingové akustické Lam Trio hrající hudbu třicátých a čtyřicátých let dvacátého století. Prvorepublikovou atmosféru navodí housle, tenor banjo, zpěv a kontrabas. Mezi dalšími vystupujícími v měsíci srpnu se představí např. duo Flamenco, uskupení Swingalia se svou našlapanou show nebo frýdeckomístecké energické hudební těleso Big Blast Band. Během koncertů v zahradě ND a v Sadech Bedřicha Smetany bude možné se také občerstvit. Při špatném počasí se akce přesunou do vnitřních prostor sálu Kina Petra Bezruče. Vzhledem k omezenému počtu diváků, prosíme všechny příchozí, aby i ve venkovních prostorách zachovali rozestupy a dodržovali další pravidla, která souvisejí s nařízeními Krajské hygienické stanice. Za příznivého stavu bychom také rádi obnovili cyklus letního Kina na výletě 2020.

Další informace o akcích najdete na www.kulturafm.cz a facebooku Kultura FM.

Lenka Vašková