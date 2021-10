V září se mažoretky MiKaDo po vynucené roční pauze opět vrátily do víru soutěžní atmosféry. Návrat to byl velkolepý! Za jediný víkend si ze dvou kvalifikačních kol odvezly neuvěřitelných 34 medailových umístění, z toho krásných 10 zlatých. V říjnu budou soutěžní klání pokračovat finálovými koly, mažoretky MiKaDo dále trénují, aby město Karviná reprezentovaly se vší parádou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.