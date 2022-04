Žáci českotěšínských škol zpívali pro Ukrajinu. Pomohl i výtěžek z koncertu

Celkem osm celků z České republiky (HC Vlci Český Těšín, HC AZ Havířov 2010, HC Spartak Choceň, HC Zubr Přerov), Polska (JKH GKS Jastrzebie, UKS Zaglębie Sosnowiec) a Slovenska (Slovakia Lions, HTSO Slovakia) se utkalo nejprve v základních skupinách a následném play-off. Domácí celek i přes to, že bojoval v každém zápase do posledních sil, na medaile nedosáhl a obsadil konečné šesté místo. O bronzovou medaili si to v neděli rozdal HC Zubr Přerov s týmem JKH GKS Jastrzebie. Lepším celkem byl Přerov, který zvítězil 1:4 a po dvou prvních místech na turnaji obsadil v letošním ročníku 3. místo. Zlaté medaile si domů odvezl Havířov, který ve finále porazil výběr HTSO Slovakia.

Poděkování patří městu Český Těšín i Moravskoslezskému kraji, které nejen finančně pomohly, ale dodaly také ceny pro nejlepší hráče jednotlivých zápasů i nejlepší hráče celého turnaje.

V Orlové se po covidu konečně zpívalo. Proběhla Krajská přehlídka dětských sborů

Nejlepším útočníkem se stal Vojtěch Jarolím z HC AZ Havířov 2010, nejlepším obráncem Eliška Chlebusová z domácího celku, nejlepším gólmanem Marek Laco z HTSO Slovakia. Nejlepším střelcem se stal, s 10 vstřelenými brankami, Jozefček Martin ze Slovakia Lions. Nejužitečnějším hráčem turnaje byl Kristian Machač z HC Zubr Přerov a vítězem, kanadského bodování, Tomáš Pávek z HC Spartak Choceň. Ceny pro nejlepší hráče na konci turnaje předával místostarosta Českého Těšína Tomáš Pavelek a předseda sportovní komise Karel Kula.

Konečné pořadí turnaje: 1. HC AZ Havířov 2010 2. HTSO Slovakia 3. HC Zubr Přerov 4. JKH GKS Jastrzębie 5. Slovakia Lions 6. HC Vlci Český Těšín 7. HC Spartak Choceň 8. UKS Zaglębie Sosnowiec

Psí osudy: Seznamte se s Jackem. Jeho rodinu se psem baví svět

Po celé tři dny byl v hale připraven také doprovodný program, který si pro děti i rodiče připravila firma Firemky.cz. Světelné kužely, dřevěné hry i fotobudka se těšily velké oblibě.

Na závěr patří poděkování všem rodičům, prarodičům, divákům, kteří po celé tři dny vytvářeli úžasnou atmosféru a hnali svým fanděním děti k úžasným výkonům na ledové ploše.

Petra Nevelöšová

Objevili jste se u zajímavé akce nebo události a rádi byste informace o ní předali dál? V rubrice Čtenář reportér zveřejníme vaše amatérské reportáže i snímky! Stačí je poslat na e-mail: gabriela.stasova@denik.cz. Vše posléze zveřejníme na našem webu a v tištěné podobě Deníku.

Kyselo, kulajda nebo tvarůžková pomazánka. Pošlete nám své oblíbené recepty