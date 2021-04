S registrací k bezplatnému očkování vakcínou proti nemoci covid-19 pomáhá už od ledna bohumínským seniorům místní radnice. Sociální pracovnice během necelých čtyř měsíců zaevidovaly do systému více než 350 zájemců. Protože se nyní dostává na věkovou kategorii, která už se v moderních technologiích dokáže orientovat, zkracuje radnice provoz asistenční linky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Singr

„Ve chvíli, kdy se spustil registrační systém, jsme bezprostředně zareagovali a nabídli občanům starším osmdesáti let pomocnou ruku. Naše sociální pracovnice během ledna a února zaevidovaly téměř stovku seniorů, kteří si s celým procesem nevěděli sami rady. Ne každý má příbuzné či známé, které by mohl oslovit. Proto jsme rodinné příslušníky zastoupili a seniorům vyšli vstříc. V této pomoci jsme pokračovali i v březnu, kdy se spustila registrace pro osoby starší sedmdesáti let a funguje i nyní, kdy se registrují občané nad pětašedesát let,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.