Mladí hokejisté nejenom z Českého Těšína by již začínali pomalu s letní přípravou, ta ale bude letos jiná než obvykle. Každý kluk či holka se bude muset na nadcházející sezónu připravovat individuálně.

V tom se jim snaží pomáhat nejenom Český svaz ledního hokeje, který ve spolupráci se svazovými trenéry vydává sérii instruktážních videí, které mají dětem pomoci s domácí přípravou.

Mnoho klubů se ale snaží připravovat pro děti také svůj vlastní program. Jinak tomu není ani u českotěšínských vlků. Od tohoto týdne probíhají pravidelné online fitness tréninky pro děti od 4. třídy s fitness trenérkou Katkou, která v klubu působí již tři roky.

„Využíváme aplikaci ZOOM, děti jsou rozděleny po ročnících. Trénink trvá 45 minut a zahrnuje všeobecnou sportovní přípravu sportovce. V dalších týdnech bychom chtěli zapojit i naše nejmenší,“ přibližuje online aktivitu klubu šéftrenér Roman Pavlík. „Děti jsou dnes v užívání techniky mnoho zběhlejší než my, takže to pro mnohé z nich není žádná novinka, mladším pak pomáhají rodiče. Snažíme se, aby se děti zapojovali co nejvíce, kdo ví, kdy se sejdeme zase všichni pohromadě,“ dodává na závěr sportovní referentka Petra Nevelöšová.