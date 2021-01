„Věřím, že se na ‚user-friendly‘ krajském webu neztratíte a bude vám dobře sloužit. A nejenom v současné koronavirové krizi, kdy má, když to trochu nadsadím, každá potřebná, rychle poskytnutá informace cenu zlata. Jsme otevřený úřad, neschováváme informace za milion odkazů, ale snažíme se je poskytovat tak, aby je zájemci nemuseli složitě hledat, ale aby je jednoduše dostali na první dobrou,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Tomáš Kotyza.

Dodal, že nové webové stránky mají responzivní design. „Jsou tedy přizpůsobeny mobilům, tabletům a dalším elektronickým zařízením. Zároveň splňují všechny zákonné podmínky pro přístupnost a bezbariérovost,“ řekl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Upozornil na změny oproti webovým stránkám, na které byli občané zvyklí. „Rozdělili jsme témata do šesti oblastí. A pak jsme sjednocovali, zjednodušovali a zjednodušovali – tak například všechny kontakty na krajský úřad, příspěvkové organizace, krajské společnosti, agentury a také obce, které byli roztříštěny v několika různých sekcích, najdou lidé pohromadě na jednom místě. Snadněji teď uživatelé získají nejen potřebné dokumenty a strategická rozhodnutí, informace o veřejných zakázkách, financích, ale i o běžném chodu úřadu a dalších organizací,“ upřesnil Tomáš Kotyza.

Naposledy vylepšil web Moravskoslezského kraje svůj design v roce 2015. „Od té doby se ale spousta věcí změnila. Sledujeme moderní trendy a potřeby, je nutné na ně reagovat,“ vysvětlil ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza s tím, že s návrhem nové grafiky pomohla ostravská firma Poski, všechno ostatní vytvořili zaměstnanci krajského úřadu.

„Na to jsem obzvlášť pyšný, že dokážeme ‚elektronizovat‘ úřad bez drahé pomoci externích firem. Tak třeba už rok mohou lidé s krajským úřadem v Ostravě komunikovat téměř bez papíru. Umožňuje nám to vlastními silami vytvořený Portál služeb, díky kterému si mohou občané vyřizovat své záležitosti doslova z domu z gauče. Jak moc se tato možnost hodí, dokazuje právě koronavirus. Devadesát procent podání je možné vyřídit elektronicky bez osobního kontaktu. A to je právě teď velmi cenné,“ sdělil ředitel moravskoslezského krajského úřadu a upřesnil: „Unikátní byl také systém webových aplikací, který vlastními silami vytvořili zaměstnanci úřadu v jarní vlně pandemie. Byl jedinečný a neměl v celém Česku obdobu. Navíc jsme je dokázali spustit dříve než centrální registr Ministerstva zdravotnictví, a inspirovali jsme tak ostatní kraje a instituce v zemi,“ řekl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza s tím, že ve vývoji aplikací z „první vlny“ Moravskoslezský kraj dál pokračoval, využívá je i nadále. Teď v novém grafickém „obalu“.

„Stále platí doporučení, a možná ještě s větší naléhavostí než loni na jaře: Kdo nemusí na krajský úřad, ať nechodí. Jsme online a umíme pomoci, i když se nevidíme,“ vyzval ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza. Doména krajských stránek se nezměnila, občané využívají stále stejný odkaz.

Nikola Birklenová