NA DŘEŇ TOUR 2020 ALMA MATER zapsaný spolek ve spolupráci s ČNRDD a pod záštitou ministra zdravotnictví zahájí v sobotu 13.6. NA DŘEŇ TOUR 2020.

Ocelácký triatlon 2020 | Foto: Martina Bielanová

Úvodní akce proběhne v sobotu 13.6. 2020 od 9.00 do 15.00 v rámci Oceláckého triatlonu u Vrbického jezera v Bohumíně. ALMA MATER zve mladé zdravé lidi ve věku od 18 do 35 let k zápisu do registru, více o konkrétních termínech se dozví také na www.almamater.cz, a FB Alma Mater. ALMA MATER je spolek, který má od roku 2018 uzavřenou dohodu s Českým národním registrem dárců kostní dřeně.