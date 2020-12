Naše město Havířov slaví

Čtenář reportér





Ráda bych popřála Havířovu do dalších let hodně pozitivních změn, spokojených obyvatel, aby se rozšiřovalo množství "zelených ploch", aby jsme my všichni brali město jako svůj domov, do kterého se vždy budeme rádi vracet.

Jarka Bernatíková oslavila jubileum, stejné jako její rodné město | Foto: Jarka Bernatíková