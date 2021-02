I v době mimo pandemii na tom byli Češi, co se pohybu týká, špatně a 40 % z nich se nevěnovalo sportu vůbec. Současná situace toto ještě zhoršuje. Podle aktuálního průzkumu největší světové fitness organizace IHRSA méně chodíme a počet našich denních kroků klesl o 27,3 %, naopak vzrostl čas strávený sezením z 5 na nejméně 8 hodin denně a 35 % dotazovaných přibralo na váze. Jak udržet v dobré kondici tělo i hlavu radí Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Dobrou kondici i náladu si udržíte nejen pravidelným pohybem, ale také například dodržováním pitného režimu a spánkem. | Foto: www.fisaf.cz

Pro obstarání každodenních potřeb dnes potřebujeme čím dál tím méně pohybu, většinu věcí jsme schopni obstarat prakticky z jedné židle. Přirozená potřeba pohybu se tím snižuje a my si musíme pohyb cíleně vracet do každodenního života. A to už je svým způsobem projekt. Navíc i každá procházka potřebuje určité úsilí a řada lidí zůstane raději ležet na gauči. Výmluv se najde vždycky dost.