Několik let se v předvánočním čase vždy chystala akce, na které se mohli žáci školy dobře najíst dobrot vyrobených spolužáky, vypít si kafe nebo čaj, dokonce zakoupit maličkosti pro sebe či své blízké. Třída pořádající tuto akci se již před několika lety dohodla, že výtěžek darují HAIMĚ, nejdéle fungující organizaci v ČR, která se zaměřuje na pomoc dětem s hematoonkologickým onemocněním.

Letošní školní rok je ale vše jinak, lavice zejí prázdnotou, na chodbách je nezvyklý klid. Leckdo by předpokládal, že se slehne zem i po již tradiční charitativní akci. To by ale tento BLEŠÁK nemohla organizovat třída oktáva. Letošní maturanti se rozhodli, že toho bohdá nebude, aby v posledním roce svého působení na škole z Blešáku utíkali, a rozhodli se uspořádat sbírku online.

Na nemocné děti se vybralo více než 50 000,- Kč.Zdroj: Archiv gymnázia Josefa Božka

Letos nevařili kafe, nepekli buchty, nezajišťovali sponzorské dary a neorganizovali dopoledne plné pohody, smíchu a dobré nálady za zvuku vánočních písní. Letos zůstali u počítače, vytvořili nádherné video s průvodním dopisem a nasdíleli ho na sociálních sítích. Výsledek celé akce je ohromující. Na nemocné děti se vybralo více než 50 000,- Kč !!

Děkujeme všem, kteří přispěli. Udělali tak obrovskou radost nejen samotným dětem ve Fakultní nemocnici Ostrava, ale i dokázali, že pomáhat se dá vždy a za všech okolností.

Mgr. Kateřina Bernatíková, třídní učitelka Oktávy A