Pohyb na čerstvém vzduchu je v dnešní době velmi vyhledávaným relaxem. Lokalitou, která je často navštěvovaná turisty, běžci, cyklisty či otužilci, je Darkovské moře a jeho okolí.

Zlatá hodinka na Darkovském moři. | Foto: Jiří Hanzel

Přestože pohledy do krajiny jsou většinou industriální, na obzoru dominují těžní věže, šachty, komíny či stožáry vedení vysokého napětí, i tyto scény mohou být velmi působivé, zejména ve zlaté hodince. Zlatá hodinka jsou chvíle, kdy je slunce nízko nad obzorem, buď při východu slunce nebo při jeho západu. Je to vhodná doba pro pořízení zajímavých fotografií, nízké slunce totiž nasvětluje krajinu do zlatých tónů.