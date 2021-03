Když mi v červnu 2012 moje mamina Věra Ptaková oznámila, že povede Havířovské babky, jen jsem vysoko pozvedla obočí.

O Havířovských babkách jsem už slyšela, ale že je zrovna povede moje máti, která si babičkovský věk nechtěla připustit, to mě dost překvapilo. A to jsem ještě netušila, že s nimi oslavím 25 let a letos dokonce i 30 let jejich trvání! A prázdniny stály za to. Začala éra hledání písní, básní, výměna not, návštěva knihoven, kopírování, diskuze a cvičení na akordeon.

A začala jsem zjišťovat, co je to vlastně za soubor. Ve zkratce vám ho představím. Vznikl 6. ledna roku 1991 pod názvem Babky a zakládající členkou a prvním lídrem byla Jiřina Slavíková. S ní zároveň začala také zpívat Boženka Bílková, která je aktivní členkou dodnes. Zpívají v něm děvčata důchodového věku, která se každou středu schází ve zkušebně Českého svazu žen v Havířově, kde trénují písničky a básničky.

Na tom by nebylo nic divného. Ale ony trénují v našem nářečí Těšínského Slezska – po našymu. Což je naprosto úžasné!!! Žádný jiný soubor se tím nezabývá! A svá vystoupení obohacují i tanečkem. A nic za to neberou! Když jim ale nabídnete chlebíček, zákusek a pivo, jsou neskonale šťastné! Jejich program mohou zhlédnout lidé v nemocnicích, v LDNkách, v domovech seniorů, ale také na svatbách, narozeninách, mikulášských večírcích, při štědrovečerní bohoslužbě v kostele, o Velikonocích nebo jen tak na pódiu u kyvadla.

Natočily 2 kazety a 3 CD, z nichž jedno – Vánoční koledy - je pro potřeby ČRo. Dalším lídrem byla Renata Kudělková (dodnes v souboru zpívá a recituje) a představte si, že se kvůli Babkám zcela (ne)dobrovolně naučila hrát na akordeon, aby je mohla doprovázet. Posledním lídrem souboru je Věra Ptaková.

Zdroj: Youtube

Abych se ale vrátila na začátek. Byla jsem adolescent, když jsem název Havířovské babky u nás doma slyšela poprvé. Tenkrát jsem pochopila, že zakládající členka Jiřina Slavíková počítá s tím, že moje máma je její jasnou nástupkyní. Umí také hrát na akordeon. Ten je pro soubor opravdu velmi důležitý! Ovšem to bylo před 25 lety a tehdy to Věrka nevzala úplně nejlépe. Rozčilovala se (jasně, že doma), že nemá na to věk a už vůbec jako babka nevypadá…. S odstupem času to teď chápu, ale tenkrát jsem taktak uhnula, když jsem vyřkla svůj názor, že se na to hodí. Ovšem jak zní staré pořekadlo „Odříkaného chleba největší krajíc“, no prostě a jasně, babky Věrku dohnaly. A celou naši rodinu.

Babky sjezdily celou naší republiku. Zpívaly i na Vlachovce a v Parlamentu ČR, na Slovensku, v Polsku, účastnily se různých festivalů a také zpívaly Ježíškovým vnoučatům. V Moravskoslezském kraji jsou velmi známé a žádané. Všimla si jich i paní režisérka, která je obsadila společně s Jarkem Nohavicou do 2. dílu filmu O zaniklé Karviné, který půjde brzo do kin.

Havířovské babky.Zdroj: Archiv souboru

Holky jsou také velmi soutěživé a hravé. Chápu jejich koníček – jsem stejná. Jednou mi vyprávěly, jak byly ve Strážnici, kde si koupily los (jak jinak) a… vyhrály kolíbku! Radost převeliká, ale jak ji dostat do Havířova? Poradily si. Prostě ji do auta narvaly. Kousek čouhá? To nevadí. Ony to s orgánem vyřídí! Nebo se některá nestihla převléci do kroje celá a ještě za pochodu na pódium nandávala punčochu na nohu. Anebo ve sklípku zpívala sólistka „Babečki, baby“ a pán, který ji poslouchal a vůbec nic nerozuměl, se vyděšeně zeptal: „Zpíváte o mně?“

Chtěla bych vyzvednout tyto „babky“ a poděkovat jim za to, co všechno pro své okolí dělají. Gratuluji jim všem, a nejen já, ke krásnému kulatému jubileu a přeji jim spoustu dalších šťastných let, mnoho vystoupení, sponzora a v dnešní době, to nejdůležitější, zdraví. Holky, mám vás ráda!

Janina Ptaková

(nejvěrnější fanoušek)