Ani parné počasí neodradilo desítky lidí, aby dorazily na nádvoří bohumínské radnice na dražbu nálezů. Většina nabízených věcí pocházela z rychlíků jedoucích do Bohumína, kde je zapomněli jejich původní majitelé. Po třech letech, kdy musely podle zákona ležet ve skladu, o ně nyní mohli formou příhozů soutěžit zájemci.

„Letos lidé vydražili až na pár kousků ošacení úplně vše, co bylo v nabídce. Za prodej věcí jsme získali 9 820 korun. Výtěžek je každým rokem obdobný, kvůli penězům ale dražby nepořádáme. Je nám blízká myšlenka recyklace a těší nás, že věci neskončí ve sběrném dvoře, ale ještě někomu poslouží,“ uvedla vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice Mirka Šmídová.

Nejdelší přihazování zažili účastníci dražby u dětské kytary, u níž se končená cena zastavila až na dvanácti stech korunách. Druhou nejvyšší zaplacenou položkou bylo jízdní kolo, a to devět set korun. „Prodaly se i obyčejné předměty jako jsou peněženky, obaly na brýle či hračky. Jedna paní vydražila několik kusů oblečení s tím, že je věnuje charitě, než aby skončily na skládce,“ popsala průběh dražby Martina Karwaczyková z organizačního odboru s tím, že řada příchozích se radničních aukcí zapomenutých věcí účastní každoročně.

„Za těch více než deset let, co dražby pořádáme, už některé tváře neomylně poznáme,“ podotkla. Někteří z nich se přihazování neúčastní, chodí se jen pobavit a užít si neobvyklou atmosféru výprodeje pod širým nebem. Díky dlouholetému moderátorovi Michalu Kolovratovi má celá akce nádech humoru. „Některé batohy jsme otevřeli, takže víme, co v nich je. A některé jsou uvnitř s překvapením,“ lákal například kupující při dražbě zavazadel.

Radničnímu skladu ztrát a nálezů se po včerejšku citelně ulevilo, lidé odcházeli po páté hodině odpolední domů také spokojeni. „Na dražbě se prodávaly i nové či zánovní věci, které zájemci pořídili opravdu výhodně. Například značkové hodinky, které stojí v obchodě okolo čtyř a půl tisíce korun, se vydražily za tři stovky,“ podotkla Karwaczyková. Další aukci zapomenutých předmětů bude Bohumín pořádat zase příští rok v červnu.

Jana Končítková,

tisková mluvčí města Bohumín