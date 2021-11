Technické služby Karviná, které získaly v roce 2019 cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost, nastartovaly ve městě velmi užitečný projekt související se zlepšováním životního prostředí. V první fázi do projektu zapojily nejmladší a nejstarší generaci obyvatel při společném sázení stromů poblíž budovy Městské policie Karviná. „Technické služby Karviná se dlouhodobě snaží vystupovat nejen jako městská firma, která se stará o veřejné prostranství, ale uplatňuje i politiku tzv. společenské odpovědnosti. Znamená to, že ledacos na své náklady rádi pro veřejný sektor uděláme. Tady jsme přišli s nápadem, že bychom v této lokalitě vysadili čtyři nádherné stromy,“ říká ředitel TS Karviná Zbyněk Gajdacz.

Technické služby se rozhodly mít u každého stromu patrona. Při první výsadbě to byli senioři z odlehčovací služby Sociálních služeb Karviné, předškoláci z MŠ Cihláček a MŠ Slovenská a prvňáčci ze ZŠ Dělnická. Děti a senioři symbolicky sázeli zhruba deset let staré solitérní borovice. „Je to výborné. Dělá se něco pro budoucnost a děti budou vzpomínat,“ říká jedna z přítomných seniorek.

„Ta pomoc ze strany našich patronů byla symbolická, ale předpokládáme, že mladá generace si bude výsadbu stromů pamatovat a v dospělosti na to bude vzpomínat,” dodává Zbyněk Gajdacz. Nápad propojit generace v ekologické oblasti přivítalo i vedení města. „Ta myšlenka je velmi krásná, chtěl bych Technickým službám Karviná poděkovat. Projekt má hlubokou pointu. Starší generace za svůj život už vysadila hodně stromů a jde příkladem dětem a pomyslně předává mladší generaci nějaké poselství,” kvituje nápad náměstek primátora Karviné Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD).

Technické služby Karviná plánují ve společensky odpovědném přístupu pokračovat. Chtějí tento projekt rozšířit i do jiných částí města. „Máme předjednáno s Odborem komunálních služeb karvinského magistrátu, že do budoucích let budeme dále sázet, a to nejen borovice, ale třeba různá keřová patra. Plánujeme i další věci v rámci ekologie, například jarní nebo podzimní úklid jednotlivých lokalit. Těch myšlenek a nápadů máme více,” uzavírá ředitel Technických služeb Karviná Zbyněk Gajdacz.

Každý strom bude ještě opatřen tabulí s informacemi, kdo má nad ním patronát.

Lukáš Hudeček

tiskový mluvčí