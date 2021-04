OBRAZEM: Co je nového v Karviné? Projděte si historickou i moderní část města

Čtenář reportér





Karviná, to jsou šachty, doly a tvrdá práce. Nejen to ale zachytila Viktorie Nečasová na své procházce několika částmi města Karviná. Uvidíte i to, jak se staví obchvat, opravu krytého bazénu nebo již rozkvétající sakury u Obchodně-podnikatelské fakulty. Děkujeme za pestré snímky.

Na procházce Karvinou. | Foto: Viktorie Nečasová