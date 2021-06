Díky fotografiím historické školy na Komenského ulici v Karviné, které jsem nedávno zveřejnil, jsem dostal milé pozvání k prohlídce školy a zejména k návštěvě vyhlídkové věže. Poděkování za toto nečekané pozvání, patří ředitelce této školy paní Marcele Jagošové. Měl jsem tedy možnost prohlédnout si školu i zevnitř. Mohu potvrdit, že se nejedná o žádnou Potěmkinovu vesnici, škola je krásná jak navenek tak i zevnitř. Je vidět, že je o ni dobře pečováno.

Víte jaké významné výročí bude slavit tato škola? V příštím roce to bude sté výročí existence této školy. Škola byla postavena v roce 1922 a byla to první česká škola pro českou menšinu ve Fryštátě.

V minulosti byl název školy spojený s jednou významnou českou literární osobností. Víte kterou? V roce 1926 slavil tento spisovatel 75. narozeniny a od tohoto roku nesla škola název Menšinová škola měšťanská Aloise Jiráska.

Smutný osud čekal tento školní areál během válečných let. Budovu měla v užívání německá policie a armáda. V závěru války byl areál zpustošený, okna byla rozbitá, vybavení zničeno. Naštěstí válka skončila a nastal čas obnovy. Škody byly odstraněny, škola byla vybavena novým zařízením a už v září 1945 začal řádný školní rok.

Od konce války slouží tento areál školním účelům nepřetržitě až do našich dnů. Co se mění, jsou názvy a typy škol. Dnešní název školy je Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace.

Ve fotopříspěvku si můžete prohlédnout, co vše je možné spatřit z vyhlídkové věže této školy.

Jiří Hanzel