OBRAZEM: Letošní jarní počasí o svátcích vylákalo ven všechny. Například v Opavě

Pěkné počasí, slunce a bezvětří lákalo na první svátek vánoční do přírody. Chodci, běžci, cyklisti, ale i otužilci se pohybovali kolem řeky Opavy a Stříbrného jezera. Veverka na stromě, kačenka na řece, labutě a kachny na jezeře… Co chytili rybáři, to ani autorka fotografií, Eva Raidová, neví. Předpověď počasí se naplnila a i na Silvestra a Nový rok bylo spíše jarně než zimně, a tak si také vyjděte na procházku a nečekejte na tu správnou zimu. Za snímky děkujeme.

Jarní počasí mezi svátky přilákalo spoustu obyvatel Opavy do okolí řeky Opavy a Stříbrného jezera. | Foto: Eva Raidová