Duležitá je pravidelnost, postupnost a soustavnost

O síle otužování ví své i Otakar Zemek, zakladatel klubu Otužilci z Frýdku-Místku. Ten je největším klubem zimního plavání na Moravě. „Otužovat se dá mnoha způsoby. Otužilci FM praktikují nejúčinnější metodu, pravidelné zímní plavání. Plaveme u Žida na Ostravici, každé pondělí a středu v 16.15, v sobotu v 9 hodin. Začít se dá kdykoliv, nováčci chodí poprvé do vody pod dozorem zkušeného otužilce, vždy v sobotu. Není potřeba žádná předchozí příprava, sprchování atd., důležitý je dobrý zdravotní stav. Celkem nás chodí plavat přibližně 150, nejmladšímu je 12, nejstarší má 83 let," prozrazuje.



Upozorňuje, že důležitá je zejména pravidelnost, postupnost a soustavnost. „Z počátku se plave pouze minutu, a velice pomalu se čas strávený ve vodě prodlužuje, první sezonu na cca 5 minut. Při plavání dodržujeme předepsané rozestupy - v řece to není žádný problém. Vše co děláme, děláme z lásky ke sportu a bezplatně. Zimní plavání je tak velice levný sport," dodává. A co je nejlepší udělat po studené koupeli? „Po plavání se je třeba zahřát pohybem, ideálně během, nikdy si třesavku nenoste domů," radí na závěr Otakar Zemek.

VIDEO: Otužování v pěti minutách

Zdroj: Youtube

Miluje ponory i suché otužování

Otužování letos poprvé vyzkoušela i Soňa Urbanová. „Je úžasné sledovat, čeho je naše tělo schopné, když posouváte svoje limity. Miluji ponory i suché otužování vzduchem a praktikuji ho denně. Často mě doprovází manžel, který se sice neotužuje, ale podporuje mě a dělá fotografa a kameramana. Jednou jsem měla možnost fotit i s profesionálem," napsala.

Otužování Soni UrbanovéZdroj: Soňa Urbanová

Otužování se nevzdává ani v těhotenství

Čtenářka Petra Pohl ke své fotce v ledovém rybníce napsala: „K otužování mě přivedla trenérka, která se mnou trénuje 5 let plavání dětí v Prostějově a Olomouci v plavecké škole Sporťák Prostějov, Olomouc. Mám za sebou 10 let závodního plavání, začínala jsem v 16stupňové vodě," prozradila. Otužování praktikuje podle svého pocitu. „Nejde mi o rekordy, ale dobrý pocit, je to pro mě dobíječka energie. Běžná rýma je pryč, takže imunita se opravdu zlepšila a nepřestala jsem se otužovat po dobu celého těhotenství, velmi mi to pomáhá a nabíjí energií," uzavírá.

Petra Pohl se otužuje i v 9. měsíci těhotenství. Doprovod jí dělá její muž.Zdroj: Petra Pohl

Hlavně zlehka, každý má svůj styl

A co nám o otužování napsala čtenářka Lenka Hoffmannová ze Šumperku? „Plavání jsem zatím zavrhla, ovšem zasněžená zahrada láká k proběhnutí, naboso. Stačí několik minut venku, nejlépe se hýbat. Prohřáté tělo, zvláště v dnešním mrazu, tu chvíli chladu vydrží a naopak mu prospěje. Vystoupím z komfortní zóny, nálada se zlepší, také elán a zrychlí se spalování nadbytečných kalorií. Jako u všech činností, které si chceme trvale osvojit, je k tomu potřeba 21 dní, dnes pro mě den desátý. Držím nám palce, nebojte, zkuste něco nového a dobrého pro psychiku i fyzično," doporučuje ostatním.

Otužovací styl Lenky HoffmannovéZdroj: Lenka Hoffmannová

Otužilci ze Zlínska

„Pravidelně se noříme do ledových vod Štěrkoviště vždy od konce října asi do poloviny dubna. Vše záleží na teplotě vody. Ve zbytku roku se otužujeme dle možností individuálně. Scházíme se vždy v neděli v 15 hodin na mole u minigolfu. V naší otužilecké partě nejsme jen plavci z Otrokovic, ale jezdí za námi plavci z Kroměříže, Babic, Uherského Hradiště, Přílep a Zlína. Nejmladším otužilcem je nyní dvanáctiletý Martin Sovadina z Otrokovic, který se s námi pravidelně otužuje již více než rok," napsal za otužilce z Otrokovic Renáta Straková.



Otužilci na Zlínsku.Zdroj: Otužilci v Otrokovicích

Několik rad na závěr

Do ledové vody nikdy nechoďte sami, mějte poblíž někoho, kdo vám v případě problému umí pomoct.

Pletený kulich nebo teplá čepice nepaří do vody, i když se tak celebrity fotí.

Ruce jsou také tělo a patří pod vodu, s rukama nad vodou se nedá plavat.

Kdo se chce otužovat, ve vodě se hýbe (plave), kdo se chce nachladit, ve vodě stojí. (O. Zemek)