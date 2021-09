Máte snímky, o které byste se rádi podělili? Pošlete je s krátkým popisem na e-mail: gabriela.stasova@denik.cz . My je následně zveřejníme na našem webu v rubrice Čtenář reportér a v tištěné podobě Deníku .

Ač se to nezdá, v lesoparku v Havířově již pomalu přichází podzim, kdy se listy stromů začínají barvit do podzimních barev.

Listy se pomalu barví do podzimních barev. | Foto: Karel Šula

S nastupujícím podzimem přichází také jedno z nejfotogeničtějších období. Karel Šula z Havířova zachytil postupně barvící se listí a my všichni již i podle počasí víme, že teplým dnům a krátkým večerům pomalu odzvonilo. Nedá se nic dělat - podzim je tu.

