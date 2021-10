Připravujete se na letošní Halloween? Pošlete nám ukázku toho, jak se chystáte tento svátek oslavit. Ať už se jedná o dýně, vaření, či kostýmy! Fotografie a text pošlete na e-mail: gabriela.stasova@denik.cz . My vše uveřejníme na našem webu v rubrice Čtenář reportér a také v tištěné podobě Deníku .

Vyrostla dýně veliká, převeliká. Akorát na to správné halloweenské dlabání.

