Dne 10. 2. 2021 jsme přijali smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš kamarád a kolega, pan Władysław Pęcikiewicz, ve věku 87 let. Celý svůj život zasvětil sportu, zejména cyklistice, a byl významným sportovním funkcionářem nejen na regionální, ale i krajské úrovni.

Władysław Pęcikiewicz | Foto: Archiv

Od roku 1953, až do odchodu do starobního důchodu, byl zaměstnán, coby sportovní činovník. Veškerý svůj volný čas věnoval sportovní problematice, a to především již zmiňované cyklistice. Ve funkcích tajemníka, referenta a metodika sportu při ČUS, (bývalém ČSTV), procestoval celý svět.