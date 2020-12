Novoroční statistiky a lednové kriminální rubriky se pravidelně plní zprávami o počtu silvestrovských krádeží a vloupání. Opuštěné domy a byty, zvýšený pohyb osob a hluk v ulicích vytváří pro zloděje ideální atmosféru. Nutno ale přiznat, že práci zlodějům ulehčují i sami majitelé domů a bytů. Přinášíme několik tipů, které vám pomohou účinně zabezpečit váš domov.

Kontrola zámků nikdy neuškodí

Nekvalitní zámek je pro zloděje přímo pozvánkou do domu. Certifikovaná bezpečnostní vložka přitom není velkým finančním výdajem – naopak, v porovnání s bezejmennými zámky s tržnice, které budete muset brzy vyměnit, vydrží mnohem déle. „Na vchodové dveře patří zámek certifikovaný ve III., ideálně však IV. bezpečnostní třídě. Amatérský zloděj, který vyrazí zkusit štěstí, ho nepřekoná a pokus vzdá, protože čas hraje klíčovou roli,“ dodává Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz. „Aby byl dům opravdu chráněn, měli bychom kvalitními zámky vybavit všechny dveře, kterými se lze dostat dovnitř – včetně sklepa nebo zadního vchodu.“

Cennosti schovejte z dohledu

Mnoho zlodějů si objekty vytipovává předem. Obchází, nahlíží dovnitř okny a hodnotí „potenciál“ loupeže. Proto byste je neměli zbytečně lákat cennostmi vystavenými na dohled. Na drobné věci se hodí sejf, větší pak můžete přirazit ke stěně a přehodit starou dekou nebo, ještě lépe, uzamknout pomocí bezpečnostních systémů typu X safety box. Do bezpečí tak bez problémů schováte i sportovní vybavení nebo drahé nářadí ve sklepě. Na menší okénka, která jsou u zlodějů poměrně oblíbená, ale ideálně na všechna okna, instalujte bezpečnostní fólii. Zabrání snadnému rozbití okna a znemožní výhled dovnitř.

Nechlubte se

Kdo by neměl radost, že stráví konec roku na chalupě na horách? Zvažte ale, zda je nutné informovat o svém odjezdu široké okolí. Platí to i pro případ, že vyrazíte třeba jen na večerní procházku v okolí bydliště – zlodějům k vloupání stačí chvilka. Pokud zaplníte sociální sítě fotkami z balení i pobytu, dáváte k dispozici dokonalý časový rozvrh a otevíráte nerušenou cestu do bytu. Odolejte proto touze pochlubit se známým a kolegům a fotky ze silvestrovských oslav zveřejněte až s odstupem.

Zamkněte i vrata a bránu

Správné zabezpečení začíná v případě rodinného domu už u brány. Na ni patří kvalitní bezpečnostní závora v kombinaci s certifikovaným zámkem, která odolá rozmarům počasí a nejde ji snadno překonat. Vchodovou branku uzamknete zámkem s certifikovanou vložkou, díky kterému se dovnitř nedostane žádný nechtěný návštěvník. Zabezpečit byste měli také všechny objekty na zahradě, především kůlny a zahradní domky, které ukrývají cenné nářadí a zahradní i sportovní vybavení. Dosluhující visací zámek nahraďte novým a doplňte bezpečnostní petlicí, se kterou si zloděj jen tak neporadí.

Zkuste zmást zloděje

Zabezpečit dům a byt vám pomohou i drobné triky, které ve výsledku mnoho nestojí. Pořídit si můžete časovač, který umí zapnout světla nebo spotřebiče v libovolný čas a vytvořit tak iluzi, že jste doma. Chystáte-li se odjet na delší dobu, zapojte ochotné sousedy. Mohou vybrat poštovní schránku, odházet sníh před vchodem nebo občas obejít dům a zkontrolovat dveře a okna.

Martin Thoř