V poslední době o otužování slýchám ze všech stran. Člověk ale musí někde začít, máte pro začátečníky nějaké užitečné rady?

Na základě mých zkušeností i podle názorů známých a kamarádů je nejlepší začít už v létě, když voda ještě není příliš studená. Poté pokračovat v plavání a chodit trénovat pravidelně, nejlépe několikrát týdně. Postupně, jak se voda ochlazuje, si zvyká i tělesná schránka. Důležitá je taky hlava. Jak se říká limity máme pouze ve vlastní hlavě. Dá se začít v jakémkoliv období, i nyní, ale hlavně postupně a s rozvahou. Doporučuji i vyšetření srdce, přece jen je to velký nápor na organismus.

Název spolku o mnohém vypovídá, mohl byste nám přeci jen přiblížit Vaši činnost?

Spolek založilo několik nadšenců otužování. Organizujeme především setkávání lidí se zájmem o otužování a zimní plavání. Během zimy pořádáme rovněž řadu akcí pro otužilce i pro veřejnost.

Jaké jsou podmínky členství? Může se k Vám přidat kdokoli?

Stát se členem je velice jednoduché. Zaplatí se roční příspěvek 200 Kč a je to. Předpokladem členství je kladný vztah k otužování a návštěva našich zimních tréninků.

Věřím, že máte nějaké vyhlídnuté místo, kam rádi chodíte plavat. Kde Vás tedy s největší pravděpodobností najdeme?

Nejčastěji jsme na Žermanické přehradě – je to tam z Horních Bludovic nejblíže. Našim oblíbeným místem je oblast zvaná Zátoka, kde nám pan majitel dovolil využívat zastřešeného prostoru s lavicemi a stoly. Když lije, je zastřešený prostor příjemný. Velké akce provozujeme ve spolupráci s obcí Lučina v Kempu Lučina.

Mohl byste mi říct o Vaší poslední akci?

Šlo o besedu s jachtařem, cestovatelem a nyní i spisovatelem Richardem Konkolským. Pořádáme i akce, které mají svou tradici a dobrý zvuk mezi otužilci. Patří tam Mikulášská štafetová přeplavba Žermanické přehrady či Tříkrálový ponor.

Covidová pandemie přerušila mnohé, jak to vypadalo s otužováním?

V době pandemie jsme normálně chodili trénovat. Horší to bylo, když se uzavřely okresy a my nemohli na Žermanickou přehradu, která je už v okrese Frýdek-Místek. Ale ani to nás neodradilo od pravidelných tréninků. Jako náhražku přehrady nám posloužil splav řeky Lučiny, který je přímo v naší obci. Moc plavat se tam sice nedalo, ale jako přírodní vířivka se osvědčil dokonale.

Došlo v posledních dvou letech ke zvýšení zájmu o otužování?

Nárůst sleduji, a to s nadšením. Otužileckých spolků přibývá, koupou se celebrity, vycházejí nové knihy a i laik pozná, že tento koníček zažívá velký boom. Asi se na tom podílela právě koronavirová situace, kdy se slovo imunita skloňovalo ve všech pádech a kdy bylo díky mnohým restriktivním opatřením koupání v ledové vodě jednou z mála činností, kterou šlo svobodně provozovat, a to i v době, kdy byly mnohé jiné fyzické aktivity zakázány. Mám pocit, že od začátku tohoto roku, kdy se koronavirová situace začíná lepšit, zájem o otužování začíná trošku uvadat. Ale uvidíme na podzim.

Jaké jsou Vaše ambice do budoucna?

Ambice? Jsme zájmový spolek nikoliv sportovní oddíl plavání, takže můj sen uspořádat normální zimní plavecké závody pro otužilce z celé republiky se zatím mezi členy spolku příliš neujal, ale uvidíme, není všem dnům konec.

Nela Sikorová

