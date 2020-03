Dnes jsem si záměrně vzala i já fotoaparát a vyrazila zmapovat situaci v Havířově. Žádné nájezdy a vybrakované obchody, to opravdu ne. Lidí sice dost, ale nákupy přiměřené. Ano, některé regály s nejlevnějšími těstovinami a olejem byly poloprázdné, ale bylo možno nakoupit vše a nikdo příliš "nekřečkoval".

Takto to vypadalo ve čtvrtek v havířovském Kauflandu a v pátek v Tescu. Ten, co fotí prázdné regály, by měl dát i snímky jiných, které jsou plné a zboží je možné nahradit jinou značkou.

Takže dle svého vědomí a svědomí sděluji všem spoluobčanům, že nakupovací hysterie je opravdu zbytečná a přehnaná. Určitě všichni z nás mají přiměřené zásoby v lednici i spíži, ale kupovat desítky balení těstovin, rýže a mouky, to je zbytečné.

Takové nákupy nám nejen kradou čas a nervy, ale pak se může stát, že nadbytek nakoupených potravin, skončí, jak my říkáme, "v pudlici". Já se tedy rozhodla "neblbnout" a nekřečkovat a když jsem dnes na Šumbarku viděla i vývěsku s nabídkou ústních roušek, věřím, že my, havířované, jsme rozumní a raději vezmeme děti na výlet a třeba jim "do zásoby" "nasyslíme" nějakou In hračku, mazlíčka nebo podnikneme výlet.

Hygiena ano, zbytečně necestovat, hlavně do postižených destinací, ale nezúžit svůj denní program jen na nadbytečné zásobování spižírny,to určitě není ta správná volba…

Jarka Bernatíková



Vnučka Sárinka: "Tohoto chci do zásoby babí…"