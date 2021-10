Papoušek z Havířova překvapoval kolemjdoucí u můstku přes Lučinu

Není to poprvé, co se k nám do rubriky Čtenář reportér zatoulaly fotky havířovského papouška, který brázdí ulicemi tohoto města již dlouho. Samozřejmě ale brázdí několik metrů nad zemí, a tak jej lze pořádně zachytit pouze objektivem. Za fotografie tedy děkujeme Jiřímu Kubienovi. Snad papoušek podepsal GDPR…

Havířovský papoušek v celé své kráse. | Foto: Jiří Kubiena