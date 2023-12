Pěvecký sbor Permoník čeká ve čtvrtek další milník v kariéře. Ve čtvrtek večer vystoupí v největší české hale – O2 areně na velkém vánočním koncertu jako doprovod českých hvězd a symfoniků z Hradce Králové.

Karviná Permoník zkouška Ceny Jantar | Video: Januszek Tomáš

„Pravdou je, že v Praze jsme zase tolikrát nevystupovali, v New Yorku jsme skoro častěji. Z tohoto pohledu se dá říct, že je to jakýsi milník v kariéře sboru. Je to pro nás určitě dobrá reklama, O2 arena je přece jen mekkou českých hudebníků,“ komentoval aktuální vystoupení v českém hlavní městě prezident sboru Petr Kazík.

O přizvání k účasti v tomuto projektu se zasloužil hudebník Jan Lstibůrek, který hraje v kapele Tomáše Kluse a s Permoníkem on i Klus dlouhodobě spolupracují.

Na čtvrteční akci Vánoce v O2 areně vystoupí Richard Krajčo, Eva Burešová, Pokáč, Dasha, operní pěvec Adam Plachetka, Ondřej Ruml a Kateřina Marie Tichá. Symfonické aranže připravil Jan Lstibůrek.