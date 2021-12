Jan Čondl se narodil 4. července 1887 do rodiny obchodníka v jihočeském Cepu. Mládí však prožil v blízkých Mladošovicích, kde se posléze začal živit jako pekař a založil vlastní rodinu. Roku 1915 musel jako tisíce dalších krajanů narukovat do rakousko-uherského vojska, v jehož řadách prošel krutými pozičními boji na italské frontě. V srpnu 1916 utrpěl během šesté bitvy na Soči zranění a padl do zajetí. Následně byl odeslán do zajateckého tábora Santa Maria Capua Vetere pod dřímajícím Vesuvem.

Proběhlo finále soutěže amatérských kapel Líheň. Vítězové jsou z Valašska

Právě zde vznikl na počátku roku 1917 Československý dobrovolnický sbor, který se posléze stal základem československé legie v Itálii. Do ní vstoupil také Jan Čondl, který byl v dubnu 1918 zařazen k 31. střeleckému pluku. Do bojů s Rakušany se sice již zapojit nestačil, pod palbou se ale znovu ocitl při potyčkách s Maďary na Podkarpatské Rusi, kam byl pluk vyslán na počátku roku 1919. Coby vyučený pekař pak byl přeložen k polní pekárně, kde sloužil až do demobilizace v říjnu téhož roku. K pečení chleba se ale už nevrátil, namísto toho se přihlásil k finanční stráži.

Po nezbytném zaškolení nastoupil v srpnu roku 1920 službu u pohraničního oddělení v Dětmarovicích. Služba na tehdejším československo-polsko-německém pomezí, zmítaném národnostním antagonismem a sociálním napětím, nebyla pro finance vůbec snadná a bezpečná, což dokládá i nešťastný osud Jan Čondla. Dne 9. prosince 1921 zadržel Čondl na hranici podezřelého muže, kterého chtěl eskortovat na oddělení. Pašerák však v nestřežený moment vytasil skrytý revolver a Čondlovi výstřelem způsobil smrtelné zranění. Následné pátrání po pachateli bylo neúspěšné. Trojnásobný otec Jan Čondl byl pohřben 12. prosince 1921 v Německé (dnes Dolní) Lutyni.

OBRAZEM: Slezané z obou stran. Život na hraničním přechodu Bohumín - Chalupki

Bezmála sto let stál Čondlův hrob na dolnolutyňském hřbitově jako němý svědek rodinné tragédie. Podrobnosti neštěstí z prosince 1921 se z kolektivní paměti většiny místních pozvolna vytratily a pískovcový náhrobek časem začal chátrat. Jeho špatný stav v roce 2019 zapříčinil preventivní odstranění samosprávou. Zpráva o zmizení hrobu se díky místním občanům dostala ke členům Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I. Během následného pátraní se jejímu místopředsedovi PhDr. Tomáši Ruskovi podařilo navázat kontakt s potomky Jana Čondla, a odkrýt detaily jeho smutného příběhu. Odtud byl již jen krůček k obnově hrobu, která byla umožněna díky výtěžku finanční sbírky mezi současnými i bývalými příslušníky Celní správy České republiky z Moravskoslezského kraje, následovníků meziválečného sboru finanční stráže. Při obnově hrobu, na níž se finančně podílela také Čondlova rodina a obec Dolní Lutyně, bylo dbáno na to, aby při užití odolnějšího materiálu byla zachována kompozice původního náhrobku. Nově přibyla fotografie zemřelého a bronzová plaketa Československé obce legionářské "Památce legionáře", upozorňující na opomenutou účast zemřelého v boji za národní osvobození v letech první světové války. Rekonstrukce také umožnila opravit v nápisu z roku 1921 chybně uvedené místo narození.

OBRAZEM: Úchvatné lázeňské místo. Večerní Karlova Studánka bez lidí a spěchu

Místo posledního odpočinku Jana Čondla tak opět získalo důstojnou podobu. K slavnostnímu odhalení došlo v prosinci loňského roku. Nad hrobem se lidé zapojení do jeho obnovy setkali podruhé na den přesně sto let od Čondlova pohřbu. Život a smrt nešťastného finance přítomným přiblížil Tomáš Rusek. Ten si následně převzal z rukou předsedy Jednoty Československé obce legionářské Ostrava I Mgr. Martina Lokaje Pamětní medaili 100 let Československé obce legionářské, mimo jiné právě za zásluhy o obnovu Čondlova hrobu.

Na místě promluvil také plk. Kamil Kaluža, ředitel Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Ten vzdal hold padlému kolegovi, který podle něj představuje mravní vzor i současným celníkům a zároveň se hrdě přihlásil k tradicím finanční stráže Československé republiky.

Martin Lokaj

RETRO. Vánoce se blíží. Zavzpomínejme společně, jaké bývaly v časech minulých