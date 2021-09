Pod záštitou Města Karviné připravila Regionální knihovna v Karviné zábavné dopoledne plné her a soutěží pro děti z karvinských školek a škol.

Foto: Milan Haluška

Protože je stále ještě přijatelné počasí a děti se rády baví, snaží se jim babí léto dospělí zpestřit, co se dá. Reportáž z akce Regionální knihovny Karviná pro děti z karvinských škol a školek nám zaslala Barbora Koneszová. Děkujeme.

