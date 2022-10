Přes Střítež míříme do Jindřichova. Dlouhou vesnicí projedeme a za chvíli jsme u křížku na horním konci. Odtud máme namířeno polními a lesními cestičkami směrem na Partutovice.

Pohodlná, zpevněná a neoznačená cesta se nejprve stáčí doleva nad vesnici, brzy však v místě zvaném Ve skalách, ještě před zemědělskou usedlostí, uhýbáme na polní cestu vedoucí nás kolem podzimních luk a polí až na silnici vedoucí z Jindřichova přes Čardu směrem k Potštátu.

Kulisu zamlžené krajiny doplňuje zvuk traktorů odvážejících sklízenou řepu, z lesa také hluk motorové pily poctivě připravující dřevo na zimní otop.

Po silnici, s níž vede souběžně již modrá turistická značka, jdeme naštěstí jen chvíli a u cedule popisující historii větrných mlýnů odbočujeme raději doleva a cestičkou klikatící se mezi poli a lesem se zhruba po dvaceti minutách napojujeme zpět na modře značenou turistickou cestu.

Modrá nás vede spolehlivě až do místa zvaného Bejchlovec. Tady vždy stávají auta houbařů, a i tentokrát jsou tady čtyři. Překonáme silnici a stále po modré míříme do údolí Kouteckého potoka směrem ke Kyžlířovu. V lese jsem překvapen množstvím všemožných hub.

Vypadají pohádkově, muchomůrky, suchohřiby, klouzci, babky nebo holubinky, ty jedlé i sbíráme. Původně jsme měli v plánu dojít až ke Kyžlířovu, pětiměsíční Bonnie však už plete nohama, tak trasu trochu zkracujeme.

Podél Kouteckého potoka, okrajem krásného podzimního lesa, míříme k rybníku nad Partutovicemi. Cesta je lemována nově vysazenými ovocnými stromy, koruny stromů se zrcadlí na hladině. Krásné místo.

Zpátky do Jindřichova míříme tentokrát nejkratší cestou přes louky a pastviny. Přes Zadní pole, prameniště říčky Ludiny a přes Skalky jsme po čtyřech, pěti kilometrech zpátky na Jindřichovem.

Počasí se nakonec vybralo, i sluníčko vykouklo. Patnáct kilometrů v nohách je cítit, ale co by člověk pro zdraví neudělal. Kessynka byla v pohodě, má delší nohy, pro Bonnie to byla ale pořádná štreka. Po večeři také spala jako špalek až do rána.

Karel Machyl

