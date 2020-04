ADRA dobrovolníci se v dnešní dobrodružné době proměnili v dobrovolníky nakupující. Seniorům chodí vyzvedávat léky, zajdou na poštu a také nakoupí to, co je třeba. A není to vždy tak snadné.

Dobrovolnice ADRA Havířov nakupují pro seniory | Foto: Archiv organizace

Dobrovolníci chtějí seniorům vyjít vstříc, a tak se často projdou několikrát obchodem, než najdou to, co hledají. Dobrovolnice Michaela Kmecová se svěřila: „Vždy, když jdu té paní nakupovat, snažím se jí koupit to, co má opravdu ráda. Někdy jí z obchodu i třikrát volám, abych se ujistila, že třeba daný jogurt je ten pravý. Mám pak z toho radost."