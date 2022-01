V pondělí 24. ledna v 16 hodin budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Hokejový klub HC Vlci Český Těšín ve spolupráci s Českým hokejem pořádá na zimním stadioně v Českém Těšín akci Pojď hrát hokej.