O premiéře muzikálu Oliver nám napsala paní Jarka Bernatíková. Za její příspěvek redakce děkuje.

Včera 7.10.2023 proběhla v divadle J.Myrona druhá premiéra muzikálu Oliver. | Foto: Jarka Bernatíková

Děkujeme za nádherný zážitek všem, co se na přípravě i realizaci muzikálu Oliver podíleli. A především těm, co stáli na jevišti, zpívali, tančili a zajistili nám nevšední kouzelnou podívanou… Přátelství a láska by měli zůstat i tom našem moderním a neustále se měnícím světě, stálou konstantou.

Jarka Bernatíková