Když se mezi pánským osazenstvem objeví modelka, upřou se k ní oči všech přítomných. A právě taková se objevila ve smečce zachráněných psů, většinou samců-pumrů. Jmenovala se Aďa, byla mlaďoučká, malinká a měla chundelatý bílý kožíšek jako bišonek. Rodina se jí vzdala, Aďa navíc začala zřejmě poprvé hárat. Dovedete si představit, co to dělalo s přítomnými psími pány - většinou už veterány se šrámy z nejedné pouliční bitky i od zlých lidí, ale s myslí stále jasnou a se srdcem planoucím.

Fenka Aďa.Zdroj: Inka NadymáčkováMezi nimi byl i šestnáctiletý Jessi, který vypadal jako její starší kopie. Takový malý, líně se táhnoucí bílý chlupatý medvídek. Před pár lety mu umřela panička a její povedený příbuzný s ním objížděl veteriny, který doktor mu ho utratí. Naštěstí to všichni udělat odmítli - a jedna ordinace konečně zalarmovala záchranáře. Jessi se dostal do náhradní rodiny, kde bylo rozhodnuto, že vzhledem ke svému věku, zdraví, impulzivní povaze a prožité situaci krok od smrti se nebude už přesouvat dál. Jessi v nové rodině udivoval svou roztomilostí, zvykl si na pomalé procházky trávou a nezdálo se, že by se na jeho životním tempu mělo něco měnit.

Ouha, to se všichni mýlili. Jakmile se objevila v domě Aďa, s Jessim se udála největší změna ze všech. Z líného, mírně nerudného psího dědka, který se občas nerozpakoval zavrčet a chňapnout, se stal jura a švihák lázeňský, jenž se ještě naposled v životě rozhodl bojovat o lásku. Hárající Aďa, vyvádějící Jessi - rodina musela mít po nějaký čas pevné nervy. Pejsek Jessi.Zdroj: Inka Nadymáčková

Naplnění fyzické lásky jim však dopřát nemohli - již nyní útulky praskají ve švech a jsou plné psů, za kterými nikdo nepřichází, aby jim dal domov. Proč přivádět na svět další plody takových náhlých vzplanutí? Kdo by jim všem zajistil šťastný život až do smrti v dobré rodině, když ani ti, kteří jsou v útulcích nyní, se toho nedočkají všichni? To záchranáři moc dobře věděli, a tak Aďa zůstala dále nevinnou a proutník Jessi si musel nechat zajít chuť.

Naštěstí Aďa velmi brzy našla domov, a tak skončilo i Jessiho utrápené toužení. Stále se na procházkách táhne loukou a když se mu něco nelíbí, umí se rázně ozvat. Ale pozdní láska mu vlila novou krev do žil, a tak budeme doufat, že za dva roky oslaví v rodině třeba ještě i svou pomyslnou plnoletost.

Sylva Kaplanová