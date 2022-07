Na jaké jídlo?! Byl leden, mrzlo a sněžilo, a k Benově boudě nevedly už několik dní žádné stopy. Kdyby dostal vůbec něco k jídlu, stopy by tam byly!

Psí osudy: Seznamte se s Luckym, kterému zachránila život jedna SMS

Bylo třeba okamžitě jednat, aby Ben tuhle zimu přežil. Odebrání bylo nakonec celkově náročnější a všichni, kdo jsme nebyli fyzicky v terénu, jsme se doma modlili, aby se to podařilo. Dobře to však dopadlo a Ben dorazil ve večerních hodinách k nám do zahradního útulkového zařízení Jménem psa, z. s.

Nazdaaar!Zdroj: Inka Lihocká Nadymáčková

Začátky u nás byly velmi náročné. Ben zatápěl i zkušené Ince. Je to ve skutečnosti kříženec labradora a akity inu, což znamená specifickou povahu. Přičtěme k tomu jeho velmi špatné zkušenosti s lidmi, a dostaneme výsledek: Ben byl tvrdohlavý, obojek mu zkraje nebylo možné nasadit, chránil si jídlo, protože mu zřejmě připadalo k neuvěření, že odteď bude mít, co hrdlo ráčí, se psy nebyl a dodnes není kamarád.

ČTĚTE PSÍ OSUDY

Časem se ale nějak naučil fungovat s lidmi a lidé s ním. Během následujících měsíců po přijetí pěkně přibral a dnes je z něj statný, fyzicky zdatný pes. Do výběhu chodí raději sám, lidí si moc nevšímá, úplně cizí lidé by si neměli moc všímat jeho. Tak to probíhalo i při pracovní návštěvě naší spřátelené fotografky Dáši v útulku - Ben pobíhal ve výběhu a Dáša nenápadně udělala pár snímků, na kterých byste už ani nepoznali někdejšího vyhublého Bena, jenž v bývalém domově nedostával najíst.

Psí osudy: Seznamte se s Blackem, který trhal rekordy ve vytrvalostním štěkání

Na rozdíl od některých velmi starých či velmi nemocných psů, kteří už v naší dočasné péči našli své doma, bude Ben moci odejít do adopce. Udělal velké pokroky a těší se domů jako všichni ostatní psi. Jeho budoucí rodina by však měla mít zkušenosti s velkými psy, ideálně zkušenosti se psy, kterým se v životě nevedlo dobře, a děti by měla mít raději už velké či dospělé.

Sylva Kaplanová

Psí osudy: Seznámili jste se se Samanthou, která už nechodí v kotci dokola

Psí osudy: Seznamte se s Kiarou a Chelsea, které našly nový domov v pravý čas