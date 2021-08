Connorův příběh známe od chvíle, kdy ho přichýlila jeho předešlá rodina, aby ho zachránila z nevhodných podmínek. Energický bull však byl postupně nad jejich síly. Zodpovědně zvážili, že jeho ideálním pánem by mohl být spíš někdo jiný, a tak se Connor dostal k nám (Jménem psa, z. s.). Jeho pobyt u nás byl delší, jak už to u starších, větších, svérázných, drsněji vypadajících psů v útulcích bývá – mnozí si na ně netroufají, jiní se jich bojí, další vůbec nejsou vhodnými zájemci, protože by psa měli spíš na „machrování“, ale jeho skutečné potřeby neznají a výchovu by správně nezvládli. Connor měl navíc z prvních let života zlou zkušenost, a tak bylo potřeba vybírat nového majitele opravdu pečlivě.

Jistě si vzpomínáte z jednoho z prvních dílů Psích osudů na Boba, pejska od Olomouce zachráněného před kulkou, kterého jsem k nám na podzim 2019 přivezla vlakem. V Uherském Hradišti se nám stal zádrhel, neboť Bob po přestupu odmítal nastoupit do jiného vlaku. Vedoucí organizace Inka Nadymáčková pro nás poslala posilu s autem, neboť sama zrovna předávala jiného pejska do nového domova. Tím pejskem byl právě Connor – a Bob se měl nastěhovat do jeho uvolněné kotcové ubikace. Connor se nestěhoval daleko, jen asi pět kilometrů.

Tady jsem doma.Zdroj: Zdroj Inka Nadymáčková

Věci však nešly tak hladce. S dočaskářkou Zuzanou Hanáčkovou jsme přivezly Boba, Inka ho převzala – a pak se hned jala objíždět sousední město a nahánět uprchlého Connora. Hned první den v novém domově se mu podařilo dostat se ven, a teď se pohyboval neznámo kde po městě. Vědoma si závažnosti situace, okamžitě vyjela a hledala Connora všude možně v ulicích i v zeleni. Naštěstí se jí ho asi po hodině povedlo zahlédnout a odchytit.

Po dohodě s novým majitelem se Connor vrátil k nám, ale tím zároveň také do kotce. Ve vnitřním ubytování by pro něj technicky nebylo jak zajistit samostatné místo, kde by se nedostával do kontaktu se psy, kteří jsou poměrně křehcí – velmi staří, nemocní, plaší nebo velmi malí. Kdyby si v novém domově víc vážil postele a gauče, kdyby neutekl…mohl si toto odpustit? Mohl se mít lépe? V tu chvíli nám to tak možná připadalo. Dnes už to naštěstí ale není důležité, protože Connor našel svůj nejlepší možný, definitivní domov.

Na podzim 2020, zhruba rok od toho incidentu s útěkem, mě překvapila nejlepší možná zpráva – foto Connora, jak se spokojeně vyvaluje na gauči. Opatrně jsem se ptala, jestli je to pravda, jestli má Connor nový domov. Nechtělo se mi tomu snad ani věřit. Na příštích fotografiích už i dováděl s novým psím kamarádem. A to bylo teprve příliš krásné, než aby tomu člověk uvěřil. Ale bylo to tak, nebyl to žádný sen, ze kterého se člověk ráno vzbudí. Connor našel ty správné lidi i psího parťáka, a zdá se, že i ten jeho útěk a následný rok v kotci měly svůj smysl, i když to tenkrát byly pro nás všechny – a nejvíce pro něj – těžké chvíle. Takhle se to jednoduše muselo stát, aby Connor zakotvil tam, kde je dnes a kde bude, jak věříme, napořád.

Sylva Kaplanová