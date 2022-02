Proto jsou záchranáři vždy velmi ve střehu, když se podobný inzerát objeví. Na jeden takový případ nás upozornili občané z vedlejšího města, kterým nebyl lhostejný osud pejska, kterého znali. Daneček byl malý, moc krásný, a mladý, teprve čtyři roky, když jeho majitel mluvil o jeho zastřelení. Bylo jasné, že musíme okamžitě jednat. Nemůže přece teď, v plném zdraví a v mladém věku, ukončit svůj život.

Sympaťák se zakrouceným ocáskem.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Převoz se uskutečnil takřka z hodiny na hodinu, a protože v plném útulku zrovna nebyl volný kotec, putoval Daneček provizorně na pár dnů k naší dočaskářce Zuzce (Jménem psa, z. s.) Tam našel útočiště v koupelně, protože i její dům byl plný. Novou střechu nad hlavou "oslavil" Daník hodně divoce - ničil dveře a řádil tolik, že Zuzka tak zlobivého psa snad ještě neviděla.

Když pro něj po dvou dnech Inka našla místo a odvezla si ho s trochou obav k sobě, stala se s ním ráz na ráz velká změna. Výtržník se zklidnil a byl z něj najednou docela prima pes. Tohle že je nejzlobivejsi kvítko v celém útulku? To není možné. Zřejmě musel během prvních pár dnů ve své malé nazrzlé hlavičce zpracovat zlé chvíle, které prožil u původního majitele.

Stále byl temperamentní, ale zároveň již připravený hledat novou rodinu. Takovou, která ho bude milovat, ne mu vyhrožovat smrtí. V náhradní péči byl v kontaktu i s malou dcerkou a dokazoval, že ani děti pro něj nebudou problém. Jen aby už konečně někdo přišel a řekl mu - pojď, odvedu si tě domů a budu tě mít rád.

Daneček zdraví z nového domova.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Daník docela dlouho čekal na domov. Přitom jsou pejsci jeho typu docela žádání - menší, mladý, roztomilý. Nějaké zájemce měl, následně se však už neozvali. Dlouhý čas visela jeho fotografie na titulní straně útulkového nabídkového alba - a nic. Obrázkový leták s vtipným textem a heslem Malí pejsci do zimy domů, umístěný na sociální sítě, zabral u bílého staršího Benjiho, kterého znáte z předchozích dílů Psích osudů, ale u Danečka ne. Vánoce trávil stále v útulku a jeho fotografie dál svítila z první strany alba na všechny, kdo přicházeli na facebookové stránky Jménem psa, z. s.

Až pak na začátku února přijela rodina - a bylo jasné, že je to to pravé. Daneček konečně odjel domů. Ještě téhož večera nám poslal hromadu fotek z gauče. A právě to jsou ty chvíle, kdy si říkáme, že nám všechny ty vypjaté okamžiky s nezdárnými majiteli, náhlé převozy, horké chvilky nad zničeným nábytkem, krmení, venčení, ošetřování, mazlení, bombardování sociálních sítí sdílenými fotkami a telefonování tisíckrát stojí za to. Stojí za psí život. Za nový krásný psí život.

Sylva Kaplanová

