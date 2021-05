Harry je jméno, které má generace pod čtyřicet spojené se světem čar a kouzel. Více česky znějící Hery je opravdu kouzelně roztomilý kříženec pravděpodobně Jack Russell teriéra. A jako zázrak se zdá i příběh záchrany jeho života a zdraví.

Hery je ukázkovým příkladem toho, kam může psa dovést nesprávná péče. Dlouhodobé krmení levnými granulemi ze supermarketu, tedy navoněným a obarveným šrotem, pravděpodobně bez pořádného přístupu k vodě - to vše vyústilo v tak silnou zácpu, že se mu vytvořila oboustranná kýla v konečníku, což mu způsobovalo obrovské bolesti. Když se mu nepodařilo vyvenčit se po několik dní, konstatoval veterinář, že bude zřejmě nutná dvojnásobná operace. Potřebných dvacet tisíc bylo pro rodinu příliš - ano, i o tolik se mohou prodražit "levné" granule a nedostatečný pitný režim. A jaká zbývala jiná možnost místo operace? Radši ani nemyslet.

Pejsek Hery.Zdroj: Zdroj Jménem psa, z. s.Na veterině zrovna byla se svým pejskem jiná paní, která dostala nápad, jak Herymu pomoci. Kontaktovala nedalekou organizaci Jménem psa, z. s. a poprosila o převzetí Heryho do péče, pokud by rodina souhlasila. V podstatě jim nic jiného nezbývalo, pokud měl pejsek zůstat žít. Jediný, kdo ho opravdu miloval a náležitě se staral, byla osmiletá dcerka. Ta ho měla skutečně moc ráda a rozloučení pro ni bylo velmi těžké. Nezvládla by však náročnou veterinární a pooperační péči fyzicky ani finančně.

Na veterině pak náhradní rodina vyslechla všechna pro a proti. Šlo by se operaci ještě vyhnout, aby tělo nebylo tolik zatěžováno, a řešit celou věc jen léky a úpravou stravy? Jak dlouho? Hery však potřeboval operaci akutně, jeho stav se horšil každým dnem a pejsek především trpěl velkými bolestmi. Doktor udělal nemožné, aby ho objednal na nějaký brzký termín, dokonce ve svém volnu - a chlupáčovi se konečně dostalo ošetření, které bylo začátkem cesty k radostnějšímu životu. Byla provedena plastika perineální kýly, za měsíc měl Hery přijít na stejný zákrok na druhé straně - zvládnout obě najednou by pro něj bylo fyzicky nemožné. V rámci první operace byla provedena také kastrace, jak to často v záchranářských organizacích chodí. To aby pejska v budoucnu nikdo nemohl zneužít někde v množírně na "výrobu" štěňat, která pak plní inzertní servery a namastí množiteli kapsu.

Po zákroku se Herymu začalo konečně vést lépe. Kálel prozatím tak trochu "do zatáčky", jak se vtipně vyjádřila náhradní rodina, ale nejdůležitější bylo, že se začal venčit sám bez lékařské pomoci. O měsíc později následovala druhá operace. Druhé hojení již neproběhlo tak hladce, ale i druhý zákrok byl úspěšný, takže Hery už nemá bolesti a kromě užívání sirupu proti zácpě vede celkem pohodový psí život. Stále není plně zotaven, proto nadále zůstává v péči spolku a o jeho dalším umístění do vhodné rodiny rozhodne až čas.

Sylva Kaplanová