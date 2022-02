Tak on mě chtěl někdo zabít. Túdle nudle, už se tam nikdy nevrátím!Zdroj: Jménem psa, z.s.

A proto jsme nemálo zpozorněli, když něco takového vzkázal jeden občan, kterého známe. Že ví o případu, kdy psovi hrozí utracení, pokud si ho nikdo nevezme. V blízké vesnici. A že by pro něj jel a vzal ho na pár hodin k sobě, pokud pro něj najdeme místo.

Inu, termín to byl šibeniční. Útulkové prostory také nejsou nafukovací. A že by tento občan byl najednou tak "psomilný", že by mu záleželo na životě pejska z vedlejší vesnice? Všechno to bylo tak nějak zvláštní. Ale nebyl čas nad tím přemýšlet. Zatím ať ho odtamtud určitě vyzvedne, ať mu aspoň zachrání holý život, a do té doby můžeme zkusit něco vymyslet.

Když si pak Inka (Jménem psa, z. s.) pro pejska navečer přijela, vydal jí malou černou střapatou, nesmírně bázlivou fenečku. Ať už žila kdekoli, neměla se tam dobře. To by reagovala jinak. V Inčině autě na sedadle jí však začínal lepší život.

Kiki, jak Inka fenku pojmenovala, putovala do dočasky k Zuzce, která ji slíbila přijmout pod střechu. Po příjezdu byla stále ještě nekomunikativní, a tak se Inka snažila naklonit si ji pomocí pamlsků, aby jí mohla aspoň vyměnit obojek za lepší. Kiki si nevzala ani nabízené dobroty z plastové dózy na bonbóny, jako mívají v obchodech. Fajn, Inka tedy na okamžik postavila dózu na zem…a v tu ránu se tam Kiki vrhla a strčila do dózy hlavu.

Kiki si užívá sluníčka.Zdroj: Jménem psa, z.s.

To byl ovšem malér. Kiki nemohla ven. Další půlhodinu trvalo, než záchranářky ve dvou rozstříhaly dózu tak, aby z ní Kiki mohla vyndat hlavu. Kiki ale nedobrovolný pobyt v nepohodlné dóze evidentně vůbec nevadil…za tu dobu stačila sežrat půlku jejího obsahu.

Hledání domova trvalo půl roku. Kiki skutečně byla vystrašená, bázlivá, nekomunikativní a bylo potřeba ji náležitě socializovat. Aby se přestala bát dospělých, dětí, pejsků, ostatních zvířat, ruchů městského života. Nakonec to dopadlo, jak nejlépe mohlo. Dodnes si pamatuji chvíli, kdy jsem zjistila, že Kiki našla domov. Byla jsem zase na jednom reportérsko-koncertním výjezdu, tentokrát v Karlových Varech. Mám stále jako dnes před očima ten pokoj v penzionu, barevnou geometrickou výzdobu na stěnách, zírám do telefonu, čtu tu dobrou zprávu a prohlížím si fotky. Takový okamžik se zaryje do paměti. Kiki je konečně doma napořád. Šťastná a milovaná.

Sylva Kaplanová

