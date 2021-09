Jednou mě Inka (Jménem psa, z. s.) vyzvedávala autem, a jak to občas bývá, měla v autě pejska, kterého vzala s sebou, že ho po cestě vyvenčíme. Tohoto jsem ještě neznala: větší, milý, úžasně poslušný, když se kolem nás promenádoval na louce na volno. Prostě zlaťák. Zlatý retrívr.

Vašík svou paničku Inku miluje.Zdroj: Inka Nadymáčková Lihocká

O to horší byl můj šok, když jsem uslyšela, proč je u nás. Vašík (oficiálně vznešeným pravopisem Vaschi) přijel jako tříletý, z důvodu, že prošel sexuálním zneužíváním. Viděla jsem už opravdu ledasjaké psí osudy, některé poměrně otřesné. S něčím takovým jsem se ale do té doby opravdu ještě nesetkala. Jak asi muselo to mladé, úžasné, milé zvíře trpět? Rvala se ve mně směs emocí, nevěděla jsem, jestli se mi dělá zle, nebo chci plakat, křičet, rozmlátit agresora na cucky.

Je jasné, že léčit pošramocenou psychiku je běh na dlouhou trať. Vašík po svých zkušenostech nesnese sáhnutí na zadek, necítí se dobře ve společnosti mužů, je mu lépe vedle nějaké té dámy. Svou paničku ale už našel: Inka se rozhodla, že mu nebude působit další potíže přesunem do jiného prostředí a její rodina mu dá domov napořád. Je spíš zázrak, že Vašík (dnes asi šest let) nemá po tom všem žádné závažné zdravotní problémy a že v rámci možností žije život zdravého, spokojeného rodinného psa.

Vašík také přišel popřát hodně štěstí.Zdroj: Sylva Kaplanová

S Vašíkem jsem se pak setkala ještě víckrát. V domě je to zdatný strážce a většina návštěvníků se s ním potká hned zkraje na chodbě, kde je Vašík ovšem nezapomene rázně vyštěkat. Pod tím něžným kožíškem se ukrývá odvážné srdce - ale zároveň také určité obavy z nových lidí, které tam budou asi už vždycky a které mu velí preventivně se bránit aspoň hlasitým štěkotem. Neublížil by však. Jen musí dát najevo, že on je tu doma a my jsme hosté.

Dlužno dodat, že se Vašík časem stal výraznou psí osobností organizace Jménem psa, z. s. V podobě kreslené psí postavičky s tužkou vtipně komentoval dobročinnou aukci, kterou jsme na jaře pořádali - on to přece všechno sepíše. A když měli před týdnem jeho páníčci svatbu, objevil se při focení v přírodě a na svatebních fotografiích taky - jednoduše proto, že bylo potřeba ho aspoň narychlo vyvenčit, ale také proto, že je prostě nepostradatelný, víme?

Sylva Kaplanová