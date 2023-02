Přišla k nám do Jménem psa, z. s. už dávno, asi před osmi lety. Se zápalem plic, těžkou podvýživou, nesocializovaná. Neuměla chodit na vodítku, kousala do nohou. Měla špatné zkušenosti s lidmi, někdo ji týral. Není tedy divu, že reagovala na okolí nepříjemně. Celou dobu nezvládala cizí lidi, psy, cyklisty, bála se baterky.

Brzy bylo rozhodnuto, že už zůstane jako doživotní dočaska. Že tady má svůj domov, svou rodinu, svoje páníčky. Že se s ní nebude zase někam šoupat. Po tom, co prožila, poté, kdy konečně začala někomu důvěřovat.

Má nemocné ledviny. Možná se není co divit. Kdoví, co všechno zažila. Navíc jsou ledviny propojené s psychikou. U mnohých lidí, které něco moc trápí, to časem odnesou ledviny. A možná to podobně funguje i u pejsků.

A tak potřebovala v zimě obleček, aby nenastydla. Dobře si pamatuji, jak jsme ho vybíraly, jak jsme vybíraly oblečky dalším pejskům podle velikosti, jak jsme je objednaly a nechaly poslat na mou adresu. Kurýr to trochu popletl - vyložil je na vydávacím místě. Tři kilometry odsud ve městě, sedm minut před koncem otevírací doby. Ztropila jsem do telefonu poněkud vynervovanou scénu, že tam mám granule pro pejsky a psí oblečky. Že je večer zima a že to všechno musejí ještě dnes dostat. A že se tam za těch sedm minut skutečně nedopravím. Jestli by to, prosím, mohl ještě jednou odtamtud vyzvednout a přivézt mi sem. Přivezl.

Tohle všechno mi běželo hlavou, když jsem zhruba před deseti dny slyšela, co se s Ewe děje teď. Nádor v hlavě. Vybavuji si našeho Jacka, který od nás loni v květnu odešel. Stejné umístění, stejné počáteční příznaky. Jenže Jack se rval ještě rok, z toho velmi dlouho působil, že mu nic není. Nikdo by nic nepoznal. U Ewe ten zmetek vyrostl za osm dní tak, že ji začal viditelně trápit. To bude asi konec…

Ještě ne?

Těsně po diagnóze se podařilo zpomalit některé projevy onemocnění. Vědělo jsme, že už to není na dlouho. Dokud to ale šlo, chtěli jsme Ewe ještě dopřát důstojný život. Nebudeme ji trápit. Těžko říct, který den bude její poslední. Odchází, ale s vědomím, že jsme pro ni udělali všechno na světě.

Sylva Kaplanová