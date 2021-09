Bramborové těsto nabízí spoustu prostoru pro fantazii – snadno z něj připravíte třeba knedlíky, placky a také šišky. Právě tenhle neobyčejně obyčejný pokrm se v poslední době stále častěji objevuje i v nabídce vyhlášených restaurací. Šišky skvěle chutnají nasladko i naslano. Můžete je sypat mletým mákem smíchaným s cukrem, nastrouhaným perníkem nebo osmahnutou strouhankou. Ještě zajímavějšího výsledku ale dosáhnete, pokud hotový pokrm na závěr polijete přepuštěným máslem.

„Ghí, jak nazývá přepuštěné máslo ajurvéda, která ho považuje za zásadní potravinu pro zdravý vzhled, mentální rovnováhu a dobré trávení, totiž výslednou chuť neuvěřitelně zjemní a dodá pokrmu ty správné grády. A protože ghí neobsahuje kasein (mléčnou bílkovinu) ani laktózu (mléčný cukr), je snadno stravitelné a nepřepaluje se (má vysoký kouřový bod 250 °C), nemusejí se ho bát ani ti, kdo obyčejné máslo nemohou. Navíc se nemusí skladovat v chladu a vydrží až 12 měsíců,“ upozorňuje na další klady ghí Andrea Zpěváková Dostálová ze společnosti České ghíčko ve Vysokém Mýtě.

Suroviny:

500 g vařených brambor

300 g polohrubé mouky

3 vejce

sůl



Na posypání:

mletý mák, perník nebo strouhanka lehce osmahnutá na ghí

moučkový cukr



Na omaštění:

Ghí se skořicí a vanilkou od Českého ghíčka (může být i čisté nebo BIO Ghí)

Postup:1. Uvařené brambory necháme vychladnout. Pak je nastrouháme na jemném struhadle a zasypeme moukou.

2. Bramborovou směs osolíme, přidáme vejce a zpracujeme v hladké tužší těsto.

3. Těsto rozdělíme na tři díly a z těch pak ukrajujeme menší kousky. Z každého kousku nejprve vyválíme kuličku a z ní pak malou šišku. Hotové šišky pokládáme na pomoučněný vál nebo prkénko.

4. Do většího hrnce dáme vařit vodu, osolíme ji, a když je ve varu, šišky do ní vhodíme. Sledujeme, zda se některá nepřichytila u dna. Pokud ano, opatrně ji vařečkou odlepíme. Šišky vaříme asi 5 minut. Když vyplavou na hladinu, jsou hotové.

5. Pak je scedíme, necháme okapat a vložíme na chvilku do mísy s trochou rozpuštěného ghí. Zlehka promícháme, aby se stejnoměrně obalily ghíčkem a nelepily se k sobě.

6. Šišky rozdělíme na talíře a sypeme podle chuti – buď mletým mákem smíchaným s moučkovým cukrem, strouhaným perníkem nebo strouhankou osmahnutou na ghí. Poléváme je rozpuštěným skořicovým ghíčkem s vanilkou, které dodá pokrmu jemnou chuť a vůni.

Tip od Andrey Zpěvákové Dostálové: „Kdo má rád šišky naslano, doporučuji hotové šišky opéct na ghíčku česnek a sůl a hustě posypat hladkolistou petrželkou. Je to lehké, rychlé, levné a moc dobré!“

Které ghí si vyberete?

Zuzana Rybářová