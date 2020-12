Deník a České Ghíčko přináší recept na křehké a lahodné máslové sušenky s brusinkami, po kterých se jen zapráší.

Máslové sušenky s brusinkami | Foto: Lucie Rosenbergerová

„V rámci zdravého životního stylu se sice všichni snažíme tolik nemlsat, ale úplně se ho vzdávat, to by byla určitě škoda. Jednotlivé suroviny jde přece vždy nahradit těmi zdravějšími. Mouku můžeme použít celozrnnou nebo špaldovou, třtinového cukru trochu ubrat a jako tuk použít ghí. To je totiž čistý máselný tuk nejvyšší kvality získaný přepuštěním čerstvého másla, který skvěle chutná i voní,“ říká Andrea Dostálová ze společnosti České Ghíčko.