Sportovní klub 1. SC Bohumín 98, který pod svými křídly sdružuje házenkářky, florbalisty, vyznavače frisbee a tanečníky, má originální stylové roušky s logem klubu.

Roušky které pomáhají | Foto: čtenář Deníku

Výtěžek z prodeje roušek zpříjemní život klientům domova pro seniory Cesmína v Bohumíně. Zatím jich mají zhruba padesátku, pokud by ovšem byl zájem větší, jsou schopni rychle doplnit zásoby. Klubové roušky v ceně 150 korun za kus lze zakoupit na vrátnici Domu dětí a mládeže Fontána Bohumín každý všední den od 9 do 13 hodin. Výtěžek z prodeje poputují seniorům domova Cesmína. Za utržené prostředky získají to, co si přáli – celoroční předplatné Deníku a dalších časopisů, audioknihy a možná zbude i na sladkosti. Přání se mají plnit.